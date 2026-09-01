Concours de pétanque Audenge
samedi 12 septembre 2026 · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Concours de pétanque
Boulodrome Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le Comité des Fêtes de Lubec donne rendez-vous aux amateurs de pétanque le samedi 12 septembre au boulodrome d’Audenge pour une journée placée sous le signe du jeu et de la convivialité !
Que vous soyez joueur occasionnel ou simplement à la recherche d’un bon moment en famille ou entre amis, le tournoi est ouvert aux niveaux amateur et familial.
Au programme
9H Tête-à-tête 75 € + mises
14H Doublette 150 € + mises
Buvette et restauration sur place
Evènement organisé par le Comité des Fêtes de Lubec
Renseignements 06 58 31 93 31
Alors, plutôt carreau, point ou tir ? Rendez-vous sur les terrains ! .
Boulodrome Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 31 93 31
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Audenge a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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