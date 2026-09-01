Informations pratiques

Audenge

Concours de pétanque

Boulodrome Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Comité des Fêtes de Lubec donne rendez-vous aux amateurs de pétanque le samedi 12 septembre au boulodrome d’Audenge pour une journée placée sous le signe du jeu et de la convivialité !

Que vous soyez joueur occasionnel ou simplement à la recherche d’un bon moment en famille ou entre amis, le tournoi est ouvert aux niveaux amateur et familial.

Au programme

9H Tête-à-tête 75 € + mises

14H Doublette 150 € + mises

Buvette et restauration sur place

Evènement organisé par le Comité des Fêtes de Lubec

Renseignements 06 58 31 93 31

Alors, plutôt carreau, point ou tir ? Rendez-vous sur les terrains ! .

Boulodrome Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 31 93 31

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Audenge a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon