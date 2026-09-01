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Domaine de Certes et Graveyron La conche de Lanton Domaine de Certes et Graveyron Audenge

vendredi 11 septembre 2026 · Domaine de Certes et Graveyron · Audenge

Domaine de Certes et Graveyron La conche de Lanton Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Domaine de Certes et Graveyron
Adresse
Avenue de Certes
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Domaine de Certes et Graveyron La conche de Lanton

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Au nord du Domaine de Certes, faites un aller-retour de 5 km depuis le bassin de baignade de Lanton, entre marais d’eau douce, roselière et prés salés.

Réservation auprès du Domaine de Certes
Attention Rendez-vous au bassin de baignade de Lanton

Gratuit   .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 

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English :

L’événement Domaine de Certes et Graveyron La conche de Lanton Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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