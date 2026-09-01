Vide grenier du club de karaté d’Audenge Audenge
dimanche 13 septembre 2026 · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Vide grenier du club de karaté d’Audenge
Parc public, près de l’église Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 05:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Que vous soyez exposant ou visiteur, venez nombreux passer un super moment avec nous !
Pour les exposants
3 € le mètre linéaire
Pas besoin de réservation
Placement sur place
Prévoyez votre repas !
Buvette sur place
Pour toute demande d’information
karateaudenge33@gmail.com
07 83 55 83 03
Venez chiner, vendre, échanger et profiter d’une belle journée conviviale !
On vous attend nombreux ! .
Parc public, près de l’église Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 55 83 03 karateaudenge33@gmail.com
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English :
L’événement Vide grenier du club de karaté d’Audenge Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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