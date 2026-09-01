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Vide grenier du club de karaté d’Audenge Audenge

dimanche 13 septembre 2026 · Audenge

Vide grenier du club de karaté d’Audenge Audenge

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
05:30:00
Adresse
Parc public, près de l'église
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Vide grenier du club de karaté d’Audenge

Parc public, près de l’église Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 05:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Que vous soyez exposant ou visiteur, venez nombreux passer un super moment avec nous !

Pour les exposants
3 € le mètre linéaire
Pas besoin de réservation
Placement sur place
Prévoyez votre repas !

Buvette sur place

Pour toute demande d’information
karateaudenge33@gmail.com
07 83 55 83 03

Venez chiner, vendre, échanger et profiter d’une belle journée conviviale !
On vous attend nombreux !   .

Parc public, près de l’église Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 55 83 03  karateaudenge33@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier du club de karaté d’Audenge Audenge a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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