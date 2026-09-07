AGENDA · Fondettes
Domaine de la Hubediere, Domaine de la Hubediere, Fondettes
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de la Hubediere · Fondettes
Informations pratiques
Domaine de la Hubediere 19 et 20 septembre Domaine de la Hubediere Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte du lieu, une grange datant du 17ème siècle, et les jardins.
Exposition d’artistes peintres.
Domaine de la Hubediere Rue Henri Garih, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 61 35 18 91 http://domainedelahuberdiere.com
Découverte du lieu, une grange datant du 17ᵉ siècle, et les jardins.
À voir aussi à Fondettes (Indre-et-Loire)
- Visite découverte de l’Abbaye de Vallières, Fondettes Abbaye de Vallières, Fondettes 19 septembre 2026
- Onlinne, Prieuré de Lavaray, Fondettes 19 septembre 2026
- Les cinq sens, Prieuré de Lavaray, Fondettes 19 septembre 2026
- Visite historique du prieuré de Lavaray, Prieuré de Lavaray, Fondettes 19 septembre 2026
- Les taxidermistes ferrugineux, Prieuré de Lavaray, Fondettes 19 septembre 2026