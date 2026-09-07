Domaine de la Hubediere, Domaine de la Hubediere, Fondettes

samedi 19 septembre 2026 · Domaine de la Hubediere · Fondettes

Informations pratiques

Domaine de la Hubediere 19 et 20 septembre Domaine de la Hubediere Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte du lieu, une grange datant du 17ème siècle, et les jardins.

Exposition d’artistes peintres.

Domaine de la Hubediere Rue Henri Garih, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 61 35 18 91 http://domainedelahuberdiere.com

Découverte du lieu, une grange datant du 17ᵉ siècle, et les jardins.