Domaine Delorozoy – Pique-nique aux vignes, Domaine Delorozoy, Montdauphin

Domaine Delorozoy – Pique-nique aux vignes Dimanche 7 juin, 12h00 Domaine Delorozoy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

Le Domaine Delorozoy ouvre ses portes le dimanche 7 avril dans le cadre des JNAgri 2026, et propose, visites, dégustations et ventes de ses vins. Insolite : ce jour là, les vignerons Delphine et Sébastien vous proposent de venir pique-niquer et de profiter de la vue des vignes. Vous pouvez au choix venir avec votre propre pique-nique ou bien contacter les vignerons pour réserver un repas (à l’avance).

Domaine Delorozoy 11 rue des Vignes 77320 Montdauphin Montdauphin 77320 Seine-et-Marne Île-de-France

Le Domaine vous propose de pique-niquer aux abords des vignes, sur le coteau surplombant la vallée du Petit Morin. vin visite

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