Domaine Delorozoy – Portes Ouvertes – dégustation – vente, Domaine Delorozoy, Montdauphin

Domaine Delorozoy – Portes Ouvertes – dégustation – vente Dimanche 7 juin, 10h00 Domaine Delorozoy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Dans le cadre des JNAgri 2026, le domaine Delorozoy vous propose tout au long de la journée différentes animations et temps d’échanges avec les vignerons : visites libres et guidées, dégustations et ventes de ses vins, pique-nique insolite avec vue, quiz… Une expérience placée sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Domaine Delorozoy 11 rue des Vignes 77320 Montdauphin Montdauphin 77320 Seine-et-Marne Île-de-France

Le domaine ouvre ses portes le dimanche 7 avril de 10h à 17h. Venez découvrir le travail passionné de Delphine et Sébastien, vignerons engagés dans la renaissance du vignoble d’Ile-de-France. vin visite

DR