Coussac-Bonneval

Domaines du Moulin Authier Show et découverte Pôle Dance

Moulin Authier Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Plongez dans l’univers du Pôle Dance avec Julie et Elise, discipline qui mêle dance et acrobatie autour d’une barre. .

Moulin Authier Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 34 24 moulinauthier@gmail.com

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English : Domaines du Moulin Authier Show et découverte Pôle Dance

L’événement Domaines du Moulin Authier Show et découverte Pôle Dance Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays de Saint-Yrieix