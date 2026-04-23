Domaines du Moulin Authier Soirée Blanche de clôture Coussac-Bonneval
Domaines du Moulin Authier Soirée Blanche de clôture Coussac-Bonneval dimanche 23 août 2026.
Coussac-Bonneval
Domaines du Moulin Authier Soirée Blanche de clôture
Moulin Authier Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Une soirée Blanche (Dress code blanc) est organisée pour clôturer la saison estivale. Un lancé de lanternes illuminera la nuit. .
Moulin Authier Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 34 24 moulinauthier@gmail.com
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English : Domaines du Moulin Authier Soirée Blanche de clôture
L’événement Domaines du Moulin Authier Soirée Blanche de clôture Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays de Saint-Yrieix
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