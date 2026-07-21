Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Dominique Blanc Concert exceptionnel piano voix

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 21:15:00

Date(s) :

2026-11-13

Depuis plus de quarante ans, Dominique Blanc habite les scènes de théâtre et les écrans avec une intensité rare. Sociétaire honoraire de la Comédie-Française, récompensée par de nombreux Molières et Césars, elle a marqué de son empreinte les grands textes du répertoire comme les œuvres contemporaines. Pourtant, derrière la comédienne célébrée se cache une femme qui, depuis toujours, chante.

Avec ce spectacle, Dominique Blanc nous ouvrira les portes de son jardin secret. Elle y rassemblera les chansons qui l’accompagnent depuis l’enfance, celles qui consolent, réparent, donnent de l’élan ou permettent simplement de traverser les jours. Luis Mariano côtoiera Dalida, Mozart rencontrera Juliette Armanet, Purcell dialoguera avec Fréhel, tandis que Moustaki, Poulenc, ou Satie, composeront une playlist intime et universelle.

Avec sa voix singulière, son sens inimitable du texte et sa présence magnétique, Dominique Blanc fera résonner ces airs familiers d’une manière profondément vivante. Derrière chaque mélodie affleurera une part de nous-mêmes.

Entre humour, tendresse et émotion, l’artiste laissera aux chansons le soin de dire l’essentiel. Un voyage musical libre et généreux, porté par une immense interprète qui célèbre le pouvoir des mots et des mélodies à nous tenir debout.

Dans le cadre du Festival Chants d’Elles. Création 2026.

Spectacle Tout public

Durée 1h15 environ .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Dominique Blanc Concert exceptionnel piano voix

L’événement Dominique Blanc Concert exceptionnel piano voix Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité