Domte Cie Nacho Flores Salle du Mûrier Craon

Informations pratiques

Craon

Domte Cie Nacho Flores

Salle du Mûrier 6 Rue du Mûrier Craon Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:00:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Venez assister à une incroyable et périlleuse construction.

Si le nom de Nacho Flores ne vous est pas inconnu, c’est peut être que vous avez découvert son spectacle Tesseract en 2017 à La Selle-Craonnaise. Près de 10 ans après, il revient sur le Pays de Craon avec toute sa tendresse et sa folie.

Dans un bric-à- brac de pièces de bois, un drôle de personnage, mi-berger, mi-chamane, prend possession des lieux. Petit à petit, on comprend son ambitieuse entreprise, l’observant empiler et assembler dans un équilibre impossible les pièces de ce puzzle en 3 dimensions. Plus la construction prend forme, plus la tension est forte dans les rangs des spectateurs face à la fragilité de l’édifice. On s’amuse de ses tentatives, on doute, on retient son souffle. Un jeu dont le public devient même complice actif.

Entre musique live, formes éphémères et humour, le spectacle culmine avec une incroyable chevauchée vers une liberté partagée pleine d’imagination.

Les petits +

Ce spectacle en lien avec le CIAS sera également proposé aux accueils de loisirs du territoire.

Spectacle tout public .

Salle du Mûrier 6 Rue du Mûrier Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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English :

Come witness %E0 an incredible and p%E9rilleuse construction project.

L’événement Domte Cie Nacho Flores Craon a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE