Exposition Florent Cordier La Maison Bleue Craon

Florent Cordier sculpture et peinture

Plasticien normand, Florent Cordier revisite la statuaire en explorant le dialogue entre matière, lumière et espace. Ses sculptures, réalisées en métal, rotin et fibres végétales, évoquent des silhouettes fragmentées, à la fois massives et légères. La lumière s’immisce dans les interstices, redessinant les formes au fil des heures. Entre arts premiers et modélisations contemporaines, son travail questionne le vide, le mouvement et la présence, invitant le regard à circuler entre abstraction et figuration.

La Maison Bleue, galerie d’art municipale, accueille toute l’année des expositions temporaires dédiées aux arts visuels.

Horaires d’ouverture lundi 10h-12h, mercredi-jeudi et vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h et 15h-18h, dimanche et jours fériés 15h-18h.

ENTRÉE LIBRE.

Vernissage ouvert à tous chaque premier jour d’exposition. Détails à l’approche de chaque exposition sur la page Facebook. .

La Maison Bleue 38 Rue des Halles Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 7 57 68 66 17

Florent Cordier sculpture and painting

