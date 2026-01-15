Exposition A.D. (Aymeric Davière) La Maison Bleue Craon

Exposition A.D. (Aymeric Davière)

La Maison Bleue 38 Rue des Halles Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-12

A.D. (Aymeric Davière) sculpture

A.D. a passé une jeunesse vélocipédique à arpenter les territoires du Craonnais et ses vestiges des temps passés. Ces rêveries l’orientèrent vers la taille de pierre, puis une formation près du sculpteur alsacien Patrick Berthaud. Après quelques années consacrées aux Monuments Historiques, il continue, en amateur, de modeler l’argile et de tailler directement la pierre, le marbre, toujours inspiré par la matière et la beauté du geste. Une exposition qui célèbre la présence humaine, figée dans la sculpture mais vibrante de vie.

Adresse 38 rue des Halles

Téléphone 02 43 06 36 25

Site internet www.facebook.com/maisonbleuecraon

La Maison Bleue, galerie d’art municipale, accueille toute l’année des expositions temporaires dédiées aux arts visuels.

Horaires d’ouverture lundi 10h-12h, mercredi-jeudi et vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h et 15h-18h, dimanche et jours fériés 15h-18h.

ENTRÉE LIBRE.

Vernissage ouvert à tous chaque premier jour d’exposition. Détails à l’approche de chaque exposition sur la page Facebook. .

La Maison Bleue 38 Rue des Halles Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 7 57 68 66 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A.D. (Aymeric Davière) sculpture

L’événement Exposition A.D. (Aymeric Davière) Craon a été mis à jour le 2026-01-13 par SUD MAYENNE