Exposition 30 ans de création La Maison Bleue, galerie d’art Craon

La Maison Bleue, galerie d’art 38 Rue des Halles Craon Mayenne

La Maison Bleue célèbre plus de trois décennies d’expositions en rassemblant des œuvres d’artistes qui ont été accueillis par la galerie depuis sa création. Ces pièces, acquises par des visiteurs et conservées dans des collections privées, témoignent de la richesse et de la diversité des démarches artistiques programmées peinture, photographie, dessin, sculpture… Une rétrospective vivante, reflet des liens tissés entre la galerie, les artistes et le public.

Horaires d’ouverture lundi 10h-12h, mercredi-jeudi et vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h et 15h-18h, dimanche et jours fériés 15h-18h.

ENTRÉE LIBRE.

Vernissage ouvert à tous chaque premier jour d’exposition. Détails à l’approche de chaque exposition sur la page Facebook. .

