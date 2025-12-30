Visite guidée de la ville de Craon MAISON DU TOURISME Craon

Visite guidée de la ville de Craon

MAISON DU TOURISME 2A Rue du Mûrier Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite guidée de la ville de Craon

Tous les mercredis partez à la découverte de Craon avec les visites guidées proposées par la Maison du Tourisme de Craon

Départ à 10h à la Maison du Tourisme

Durée 1h30

Gratuit et sans inscription

Informations 02 43 06 10 14 infostourisme@paysdecraon.fr .

MAISON DU TOURISME 2A Rue du Mûrier Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 10 14 infostourisme@paysdecraon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of Craon

L’événement Visite guidée de la ville de Craon Craon a été mis à jour le 2025-12-30 par SUD MAYENNE