Visite guidée de la ville de Craon MAISON DU TOURISME Craon

MAISON DU TOURISME 2A Rue du Mûrier Craon Mayenne
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visite guidée de la ville de Craon
Tous les mercredis partez à la découverte de Craon avec les visites guidées proposées par la Maison du Tourisme de Craon
Départ à 10h à la Maison du Tourisme
Durée 1h30
Gratuit et sans inscription
Informations 02 43 06 10 14 infostourisme@paysdecraon.fr .
MAISON DU TOURISME 2A Rue du Mûrier Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 10 14 infostourisme@paysdecraon.fr
English :
Guided tour of Craon
