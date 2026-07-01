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Don de sang à Biscarrosse-plage Biscarrosse

jeudi 16 juillet 2026 · Biscarrosse

Don de sang à Biscarrosse-plage Biscarrosse

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle Hemnota
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif

Biscarrosse

Don de sang à Biscarrosse-plage

Salle Hemnota Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année.
Les produits sanguins ont une durée de vie courte 42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes.

Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les donneurs se mobilisent chaque jour.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Prenez rendez vous sur www.dondesang.efs.sante.fr

* Etre bien hydraté, ne pas venir à jeun.
Etre âgé de 18 ans, peser plus de 50 kg et se munir d’une pièce d’identité.   .

Salle Hemnota Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don de sang à Biscarrosse-plage

L’événement Don de sang à Biscarrosse-plage Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Grands Lacs

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