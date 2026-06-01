Don de sang Place des Docteurs Gentilhe Anglet
Don de sang Place des Docteurs Gentilhe Anglet dimanche 14 juin 2026.
Anglet
Don de sang
Place des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang.
Dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang.
Exposition photos De Vagues et d’Ovalie .
Animations et collation gourmande. .
Place des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00
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English : Don de sang
L’événement Don de sang Anglet a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Anglet
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