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Don de sang Place des Docteurs Gentilhe Anglet

Don de sang Place des Docteurs Gentilhe Anglet

Don de sang Place des Docteurs Gentilhe Anglet dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place des Docteurs Gentilhe

Adresse : Espace de l'Océan

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Anglet

Don de sang

Place des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang.
Dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang.

Exposition photos De Vagues et d’Ovalie .
Animations et collation gourmande.   .

Place des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00 

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Anglet a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Anglet

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