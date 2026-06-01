Don de sang Place des Docteurs Gentilhe Anglet dimanche 14 juin 2026.

Anglet

Don de sang

Place des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang.

Dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang.

Exposition photos De Vagues et d’Ovalie .

Animations et collation gourmande. .

Place des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Anglet a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Anglet