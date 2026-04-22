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Don de sang Salle de la Calypso Beaumontois en Périgord

Don de sang Salle de la Calypso Beaumontois en Périgord

Don de sang Salle de la Calypso Beaumontois en Périgord mardi 5 mai 2026.

Lieu : Salle de la Calypso

Adresse : 62 rue Rhinau

Ville : 24440 Beaumontois en Périgord

Département : Dordogne

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Beaumontois en Périgord

Don de sang

Salle de la Calypso 62 rue Rhinau Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:00:00
fin : 2026-05-05 18:30:00

Date(s) :
2026-05-05

Une collecte de don du sang est organisée à Beaumont dans la salle de la Calypso.

Sur rdv dondesang.efs.sante.fr

Un geste qui sauve des vies !   .

Salle de la Calypso 62 rue Rhinau Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00 

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English :

L’événement Don de sang Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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