Don de sang Salle de la Calypso Beaumontois en Périgord
Don de sang Salle de la Calypso Beaumontois en Périgord mardi 5 mai 2026.
Beaumontois en Périgord
Don de sang
Salle de la Calypso 62 rue Rhinau Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:00:00
fin : 2026-05-05 18:30:00
Date(s) :
2026-05-05
Une collecte de don du sang est organisée à Beaumont dans la salle de la Calypso.
Sur rdv dondesang.efs.sante.fr
Un geste qui sauve des vies ! .
Salle de la Calypso 62 rue Rhinau Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00
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English :
L’événement Don de sang Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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