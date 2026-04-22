Don de sang Salle de la Calypso Beaumontois en Périgord

Beaumontois en Périgord

Don de sang

Salle de la Calypso 62 rue Rhinau Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 15:00:00

fin : 2026-05-05 18:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Une collecte de don du sang est organisée à Beaumont dans la salle de la Calypso.

Sur rdv dondesang.efs.sante.fr

Un geste qui sauve des vies ! .

Salle de la Calypso 62 rue Rhinau Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00

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English :

L’événement Don de sang Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides