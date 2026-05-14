Don de sang : collecte exceptionnelle les 15, 16 et 17 juin H Arena Nantes
Don de sang : collecte exceptionnelle les 15, 16 et 17 juin H Arena Nantes mardi 16 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 12:00 – 19:00
Gratuit : oui entrée libre, sur inscription Rendez-vous obligatoire sur dondesang.efs.sante.fr Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Chaque jour, des vies sont sauvées grâce au don du sang. Les usages sont nombreux et essentiels !Cette grande collecte organisée par l’Établissement français du sang (EFS) se déroule sur 3 jours. Chaque semaine, 1170 dons sont nécessaires en Loire-Atlantique pour faire face aux besoins. Le geste est simple, rapide, et une collation vous attend à la fin.Rejoignez le mouvement et sauvez des vies ????. Qui peut donner ?Toute personne en bonne santé, de 18 à 70 ans, pesant plus de 50 kilogrammes. Testez votre éligibilité sur dondesang.efs.sante.fr. Bon à savoirRendez-vous obligatoire sur dondesang.efs.sante.fr.Venez avec une pièce d’identité???? Les 15, 16 et 17 juin????à la H Arena de NantesRue René Viviani44200 Nantes
H Arena Nantes 44021
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