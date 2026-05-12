Bas-en-Basset

Don du sang

Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Don du sang , salle municipale

Prendre son RDV https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

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Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37

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English :

Blood donation , salle municipale

To make an appointment: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

L’événement Don du sang Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron