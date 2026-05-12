Don du sang Bas-en-Basset
Don du sang Bas-en-Basset vendredi 12 juin 2026.
Bas-en-Basset
Don du sang
Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:00:00
fin : 2026-06-12 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Don du sang , salle municipale
Prendre son RDV https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
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Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37
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English :
Blood donation , salle municipale
To make an appointment: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
L’événement Don du sang Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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