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Don du sang Bas-en-Basset

Don du sang Bas-en-Basset vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Salle municipale

Ville : 43210 Bas-en-Basset

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bas-en-Basset

Don du sang

Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:00:00
fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Don du sang , salle municipale
Prendre son RDV https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
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Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37 

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English :

Blood donation , salle municipale
To make an appointment: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

L’événement Don du sang Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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