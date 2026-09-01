Informations pratiques

Benfeld

Don du sang

3 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 16:30:00

fin : 2027-02-05 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-12-04 2027-02-05

Rejoignez-nous à L’Espace du Ried pour une collecte de sang.

Pourquoi donner votre sang ?

Sauvez des vies Votre don peut aider des patients dans le besoin.

Geste solidaire C’est un acte de solidarité et de générosité.

Simple et rapide Le processus de don est sûr et ne prend que peu de temps.

Chaque don compte et permet de sauver des vies.

En seulement quelques minutes, vous pouvez faire une différence énorme. Venez nombreux et contribuez à cette noble cause. .

3 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 24 84

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English :

L’événement Don du sang Benfeld a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried