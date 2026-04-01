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DON DU SANG salle Camille Pagé Châtellerault

DON DU SANG salle Camille Pagé Châtellerault

DON DU SANG salle Camille Pagé Châtellerault jeudi 23 avril 2026.

Lieu : salle Camille Pagé

Adresse : 12 avenue Camille Pagé

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Châtellerault

DON DU SANG

salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 19:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Le Jeudi 23 Avril de 15 h à 19 h
Salle Camille Pagé de Châtellerault.
Pour y participer, prendre Rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr ou [https://efs.link/jguAk](https://efs.link/jguAk) .
Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et être bien hydraté.
Avoir plus de 18 ans, peser plus de 50kg.
Merci de votre aide.   .

salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : DON DU SANG

L’événement DON DU SANG Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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