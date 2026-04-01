DON DU SANG salle Camille Pagé Châtellerault
DON DU SANG salle Camille Pagé Châtellerault jeudi 23 avril 2026.
Châtellerault
DON DU SANG
salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 19:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Le Jeudi 23 Avril de 15 h à 19 h
Salle Camille Pagé de Châtellerault.
Pour y participer, prendre Rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr ou [https://efs.link/jguAk](https://efs.link/jguAk) .
Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et être bien hydraté.
Avoir plus de 18 ans, peser plus de 50kg.
Merci de votre aide. .
salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : DON DU SANG
L’événement DON DU SANG Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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