UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Don du sang — Lycee Clemenceau – Salle Chapelle, Nantes Lycee Clemenceau – Salle Chapelle Nantes

mercredi 18 novembre 2026 · Lycee Clemenceau - Salle Chapelle · Nantes

Don du sang — Lycee Clemenceau – Salle Chapelle, Nantes Lycee Clemenceau – Salle Chapelle Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Lycee Clemenceau - Salle Chapelle
Adresse
1 Rue Georges Clemenceau 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 09:00 – 13:00
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant 

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 9h – 13h Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Lycee Clemenceau – Salle Chapelle Nantes 44000
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


Afficher la carte du lieu Lycee Clemenceau – Salle Chapelle et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)