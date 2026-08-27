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Don du sang — Piano’cktail, Bouguenais Piano’cktail Bouguenais

jeudi 15 octobre 2026 · Piano'cktail · Bouguenais

Don du sang — Piano’cktail, Bouguenais Piano’cktail Bouguenais

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:15
Lieu
Piano'cktail
Adresse
Rue Ginsheim Gustavsburg 44340 Bouguenais
Ville
44340 Bouguenais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 10:15 – 13:15
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant 

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 10h15 – 13h15 Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Piano’cktail Bouguenais 44340
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


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