Don du sang Rue des Pains-Pré Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Don du sang

Rue des Pains-Pré Centre d’Incendie & Secours Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:15:00

fin : 2026-08-21 18:45:00

Date(s) :

2026-08-21

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.

Sur rendez-vous. .

Rue des Pains-Pré Centre d’Incendie & Secours Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 31 13

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English :

L’événement Don du sang Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-23 par Pléneuf-Val-André Tourisme