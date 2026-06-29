Don du sang Rue des Pains-Pré Pléneuf-Val-André
Don du sang Rue des Pains-Pré Pléneuf-Val-André vendredi 21 août 2026.
Pléneuf-Val-André
Don du sang
Rue des Pains-Pré Centre d’Incendie & Secours Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:15:00
fin : 2026-08-21 18:45:00
Date(s) :
2026-08-21
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.
Sur rendez-vous. .
Rue des Pains-Pré Centre d’Incendie & Secours Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 31 13
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L’événement Don du sang Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-23 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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