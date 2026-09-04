Don du sang Maison des Jeunes Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Don du sang

Maison des Jeunes Chemin du Marais Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 15:00:00

fin : 2026-12-04 19:00:00

Date(s) :

2026-12-04

L’Établissement français du sang installe sa collecte à la Maison des jeunes de Trouville-sur-Mer. Un geste simple qui peut sauver jusqu’à trois vies. Gratuit, sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr ou 0 800 109 900.

Don du sang : sauvez des vies en une heure

Saviez-vous qu’une heure de votre temps peut sauver jusqu’à trois vies ? L’Établissement français du sang installe sa collecte à Trouville-sur-Mer, à la Maison des jeunes, et invite chacun à faire ce geste solidaire.

Le sang ne se fabrique pas : les réserves reposent uniquement sur la générosité des donneurs. Un don ne prend qu’un moment et permet chaque jour de soigner des patients partout en France, victimes d’accidents, personnes opérées ou malades traités au long cours.

L’équipe médicale accueille les donneurs, habitués comme nouveaux venus, dans un cadre encadré et sécurisé, du questionnaire préalable à la collation qui suit le prélèvement. Comptez environ une heure sur place, et prévoyez une pièce d’identité.

La prise de rendez-vous est nécessaire : elle se fait en ligne sur dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone au 0 800 109 900 (service et appel gratuits). Un geste simple, à quelques minutes de chez soi, dont on repart avec la satisfaction d’avoir fait la différence.

Infos pratiques :

– Lieu : Maison des jeunes, chemin du Marais, 14360 Trouville-sur-Mer

– Organisateurs : Établissement français du sang, avec la FFDSB

– Public : personnes de 18 à 70 ans, en bonne santé, pesant au moins 50 kilos

– Tarif : gratuit

– Réservation : rendez-vous obligatoire sur dondesang.efs.sante.fr ou au 0 800 109 900 .

Maison des Jeunes Chemin du Marais Trouville-sur-Mer 14800 Calvados Normandie

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English : Don du sang

The French Blood Establishment is organising a blood drive at the Trouville-sur-Mer Youth Centre. A simple act that can save up to three lives. Free of charge, by appointment: dondesang.efs.sante.fr or 0 800 109 900.

L’événement Don du sang Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville