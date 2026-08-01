Ciné Coup de Cœur — Les glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Ciné Coup de Cœur — Les glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:15:00

fin : 2026-08-29 21:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Le ciné-club Ciné Coup de Cœur projette Parfum de femme de Dino Risi (1974), VOST, suivi d’un débat animé, au Salon Eiffel des Cures Marines de Trouville-sur-Mer.

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer, Ciné Coup de Cœur, vous invite chaque mois à une soirée cinéma unique un grand film du répertoire est projeté, suivi d’un débat animé par un invité passionnant. Le dernier vendredi de chaque mois (sauf exception, comme ce mois-ci), venez partager une expérience cinématographique conviviale et enrichissante, en présence de ceux qui font vivre le cinéma.

> Le film

Les glaneurs et la glaneuse (2000) — documentaire français d’Agnès Varda, 122 min.

Agnès Varda part à la rencontre, un peu partout en France, à la campagne, en ville ou à la mer, de récupérateurs, ramasseurs et trouvailleurs. Jeunes et moins jeunes, agriculteurs, RMIstes, salariés, retraités tous glanent, par nécessité, par hasard ou par choix. En contact avec les restes des autres, ils grappillent dans les arbres après les récoltes, ramassent les légumes et les fruits hors calibre jetés par les entreprises, récupèrent de la nourriture dans les poubelles des supermarchés, des boulangeries ou à la fin des marchés. Leur univers est surprenant, et l’on est loin des glaneuses d’autrefois qui ramassaient les épis de blé après la moisson.

Patates, pommes et autres nourritures jetées, objets sans maître et pendules sans aiguilles c’est la glanure de notre temps. Le film explore aussi la législation sur les droits et les devoirs du glanage et du grappillage, et suit celles et ceux qui récupèrent dans les poubelles et dans les rues des objets ensuite réparés et réutilisés, parfois par des artistes. Ces glaneurs , comme les nomme Agnès Varda en référence au tableau Des glaneuses (1857) de Jean-François Millet, sont proches des mouvements déchétariens.

> L’invité Martin Benoist

Un temps cuisinier, un temps enseignant, un temps vendeur de calva, Martin Benoist se consacre désormais exclusivement à la réalisation documentaire. Après des études en sciences humaines et sociales et en documentation, il compagnonne avec le collectif Illusio, qui publie la revue éponyme de sciences humaines, sociales et politiques. On lui tend presque par hasard une caméra en 2013.

Installé à Étretat depuis 2014, il a réalisé plusieurs documentaires, dont La Saison des tourteaux (excellent accueil dans les festivals internationaux et sélection 2020 du Festival international du film d’éducation), La Distanciation et Comme Xavière. En 2017, il co-fonde et anime avec Alexandra Fleurantin l’association Le Révélateur, qui mène des actions d’éducation aux images et a créé la résidence d’artistes AU BAIN !

> Infos pratiques

– Samedi 29 août 2026 — de 19h15 à 21h30

– Salon Eiffel, Cures Marines, boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer

– Tarif 7 € / Tarif adhérent 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

– Réservation auprès de l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Ciné Coup de Cœur — Les glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda

The ‘Ciné Coup de Cœur’ film club is screening Dino Risi’s *Parfum de femme* (1974), in the original language with subtitles, followed by a lively discussion, at the Salon Eiffel at the Cures Marines in Trouville-sur-Mer.

L’événement Ciné Coup de Cœur — Les glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Trouville