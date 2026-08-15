Concert ArTroZic — Sur la plage Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer

lundi 17 août 2026 · Terrain de pétanque, face à l'Établissement de la Plage et de la Mer · Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Concert ArTroZic — Sur la plage

Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:00:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Le 17 août, de 17 h à 18 h 30, le groupe ArTroZic anime la plage de Trouville-sur-Mer avec du country rock, du blues et de la bonne humeur. Concert gratuit en plein air.

Le lundi 17 août 2026, la plage de Trouville-sur-Mer accueillera le groupe ArTroZic pour un concert en plein air, entre 17 h et 18 h 30. Ce quintet de musiciens amis propose un répertoire mêlant country rock et blues, servi avec une bonne humeur communicative.

Sur la promenade des Planches, ArTroZic invite le public à (re)découvrir des mélodies entraînantes et des rythmes chaleureux, dans une ambiance conviviale et estivale. Un rendez-vous musical gratuit, à savourer en famille au coucher du soleil sur le front de mer trouvillais.

Infos pratiques

Date lundi 17 août 2026

Horaires 17 h 18 h 30

Lieu sur la plage, Trouville-sur-Mer

Tarif gratuit .

Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Concert ArTroZic — Sur la plage

On 17 August, from 5.00 pm to 6.30 pm, the band ArTroZic will be bringing the beach at Trouville-sur-Mer to life with country rock, blues and a great atmosphere. Free open-air concert.

L’événement Concert ArTroZic — Sur la plage Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Trouville