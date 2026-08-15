UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trouville-sur-Mer

Concert ArTroZic — Sur la plage Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer

lundi 17 août 2026 · Terrain de pétanque, face à l'Établissement de la Plage et de la Mer · Trouville-sur-Mer

Concert ArTroZic — Sur la plage Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Terrain de pétanque, face à l'Établissement de la Plage et de la Mer
Adresse
Promenade des Planches
Ville
14360 Trouville-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Trouville-sur-Mer

Concert ArTroZic — Sur la plage

Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:00:00
fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Le 17 août, de 17 h à 18 h 30, le groupe ArTroZic anime la plage de Trouville-sur-Mer avec du country rock, du blues et de la bonne humeur. Concert gratuit en plein air.
Le lundi 17 août 2026, la plage de Trouville-sur-Mer accueillera le groupe ArTroZic pour un concert en plein air, entre 17 h et 18 h 30. Ce quintet de musiciens amis propose un répertoire mêlant country rock et blues, servi avec une bonne humeur communicative.

Sur la promenade des Planches, ArTroZic invite le public à (re)découvrir des mélodies entraînantes et des rythmes chaleureux, dans une ambiance conviviale et estivale. Un rendez-vous musical gratuit, à savourer en famille au coucher du soleil sur le front de mer trouvillais.

Infos pratiques
Date lundi 17 août 2026
Horaires 17 h 18 h 30
Lieu sur la plage, Trouville-sur-Mer
Tarif gratuit   .

Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert ArTroZic — Sur la plage

On 17 August, from 5.00 pm to 6.30 pm, the band ArTroZic will be bringing the beach at Trouville-sur-Mer to life with country rock, blues and a great atmosphere. Free open-air concert.

L’événement Concert ArTroZic — Sur la plage Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Trouville

À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)