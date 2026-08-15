Concert ArTroZic — Sur la plage Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer
lundi 17 août 2026 · Terrain de pétanque, face à l'Établissement de la Plage et de la Mer · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Concert ArTroZic — Sur la plage
Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:00:00
fin : 2026-08-17 18:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Le 17 août, de 17 h à 18 h 30, le groupe ArTroZic anime la plage de Trouville-sur-Mer avec du country rock, du blues et de la bonne humeur. Concert gratuit en plein air.
Le lundi 17 août 2026, la plage de Trouville-sur-Mer accueillera le groupe ArTroZic pour un concert en plein air, entre 17 h et 18 h 30. Ce quintet de musiciens amis propose un répertoire mêlant country rock et blues, servi avec une bonne humeur communicative.
Sur la promenade des Planches, ArTroZic invite le public à (re)découvrir des mélodies entraînantes et des rythmes chaleureux, dans une ambiance conviviale et estivale. Un rendez-vous musical gratuit, à savourer en famille au coucher du soleil sur le front de mer trouvillais.
Infos pratiques
Date lundi 17 août 2026
Horaires 17 h 18 h 30
Lieu sur la plage, Trouville-sur-Mer
Tarif gratuit .
Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : Concert ArTroZic — Sur la plage
On 17 August, from 5.00 pm to 6.30 pm, the band ArTroZic will be bringing the beach at Trouville-sur-Mer to life with country rock, blues and a great atmosphere. Free open-air concert.
L’événement Concert ArTroZic — Sur la plage Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Trouville
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