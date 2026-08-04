Exposition Troy Henriksen La MarbRErie Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Exposition Troy Henriksen

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Troy Henriksen est connu pour ses peintures colorées, audacieuses et optimistes. Ses peintures repoussent les limites de différents styles, allant du figuratif, de l’abstrait, du pop art, de l’art de la rue à la nature morte. Vernissage le 8 août à 18 h, exposition visible jusqu’au 16 août 2026.

Troy Henriksen est né à New Bedford, dans le Massachusetts en 1962. Enfant, il voulait être à la fois artiste et pêcheur. Ses parents ont immigré de Norvège en 1950. Ses deux parents viennent d’une longue lignée de gens de mer.

À 21 ans, sa vie de marin ivre rebelle le rattrape et il est contraint de prendre une pause de deux ans. C’est dans cette période d’introspection qu’il a commencé à trouver sa voix en tant qu’artiste. Vers 30 ans, il se retire de la vie marine pour poursuivre sa créativité à plein temps. Il découvre les poèmes d’Arthur Rimbaud et se croit Rimbaud d’une vie antérieure. Au moment de cette prise de conscience, Troy arrive à Paris et se lie d’amitié avec un étudiant allemand qui lui offre une chambre en échange d’un tableau par mois. L’adresse de la chambre était 10, Rue de Buci Paris 6e, au même endroit où Arthur Rimbaud a séjourné. Troy a peint dans cette pièce pendant deux ans en travaillant avec la couleur et comment les mots correspondent à un niveau cognitif.

Il a également écrit 4 livres, est un auteur-compositeur établi et a réalisé quelques longs et courts métrages.

Au cours des 35 dernières années, Troy a produit un corpus prolifique de peintures, de chansons, d’écriture et continue avec la réalisation de films.

Infos pratiques

– Date du samedi 8 au dimanche 16 août 2026

– Vernissage samedi 8 août à 18 h

– Horaires d’ouverture du lundi au dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 19h (autres créneaux sur rendez-vous selon programmation)

– Lieu La MarbRErie Galerie d’Art, 119, rue Général de Gaulle, Trouville-sur-Mer

– Contact 06 74 79 66 71 / 06 37 20 07 33 .

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Exposition Troy Henriksen

Troy Henriksen is known for his colourful, bold and optimistic paintings. His paintings push the boundaries of various styles, ranging from figurative and abstract art to pop art, street art and still life. Opening on 8 August at 6 pm; the exhibition runs until 16 August 2026.

L’événement Exposition Troy Henriksen Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Trouville