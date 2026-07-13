L’impressionnisme à croquer — Master Class et atelier culinaire autour du gâteau Vert-Vert de Monet École René Coty Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

L’impressionnisme à croquer — Master Class et atelier culinaire autour du gâteau Vert-Vert de Monet

École René Coty 4 Rue Sir Bertrand Russell Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Atelier de cuisine autour du gâteau vert vert préféré de Monet, animé par Amicha. Mercredi 5 août 2026, 14 h 30 17 h, École René Coty, Trouville-sur-Mer. 20 €, dès 12 ans, réservation obligatoire.

Plongez dans l’univers de Claude Monet à travers une expérience gourmande et conviviale. Dans le prolongement de la conférence consacrée au célèbre peintre impressionniste, cette Master Class invite à découvrir une facette plus intime de son univers les plaisirs de la table, les repas en famille, les pique-niques et la gastronomie qui accompagnaient son quotidien.

Accompagnés de Charlotte, ancienne élève de l’école Ferrandi, les participants réaliseront l’un des desserts favoris de Claude Monet, le célèbre Vert-Vert. À l’issue de l’atelier, chacun pourra déguster sa création avant de prolonger l’expérience lors d’une conférence consacrée au peintre.

Une occasion de mêler histoire, patrimoine et gourmandise, dans une ambiance chaleureuse et participative, pour découvrir Claude Monet autrement, en famille ou entre amis.

Infos pratiques

– Date mercredi 5 août 2026

– Horaires 14 h 30 17 h (atelier), suivi d’une dégustation conviviale ; conférence à 18 h

– Lieu cuisines de l’École René Coty, 4 rue Sir Bertrand Russell, 14360 Trouville-sur-Mer (possibilité de se garer sur place)

– Lieu de la conférence Salle du Conseil, Hôtel de Ville de Trouville-sur-Mer

– Intervenante atelier Charlotte (Amicha), ancienne élève de Ferrandi

– Public à partir de 12 ans ; tout mineur doit être accompagné d’un adulte participant et payant

– Tarif 20 € par personne

– Réservation places limitées, auprès de l’Office de tourisme .

École René Coty 4 Rue Sir Bertrand Russell Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : L’impressionnisme à croquer — Master Class et atelier culinaire autour du gâteau Vert-Vert de Monet

Cookery workshop based on Monet’s favourite ‘green, green’ cake, led by Amicha. Wednesday 5 August 2026, 2.30 pm 5 pm, École René Coty, Trouville-sur-Mer. €20, ages 12 and over, booking essential.

L’événement L’impressionnisme à croquer — Master Class et atelier culinaire autour du gâteau Vert-Vert de Monet Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Trouville