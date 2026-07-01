Séance dédicace avec Nicole Lambert Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Séance dédicace avec Nicole Lambert

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Nicole Lambert, créatrice des Triplés, sera présente à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer le 19 juillet de 11 h à 13 h pour une séance dédicace. Livres en vente sur place.

Créatrice des célèbres Triplés depuis 1983, Nicole Lambert fait rire et rêver les enfants depuis plus de quarante ans à travers ses albums et ses dessins animés, désormais diffusés sur France 5. Elle sera présente à l’Office de Tourisme et d’Attractivité de Trouville-sur-Mer le dimanche 19 juillet pour une séance dédicace en famille.

L’occasion de rencontrer l’autrice, de lui faire dédicacer ses ouvrages et de partager un moment autour de personnages qui ont accompagné des générations de jeunes lecteurs. Les livres sont en vente sur place à l’Office de Tourisme.

Infos pratiques

– Date dimanche 19 juillet 2026

– Horaires 11 h 13 h

– Lieu Office de Tourisme et d’Attractivité de Trouville-sur-Mer

– Entrée libre

– Livres en vente sur place .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Séance dédicace avec Nicole Lambert

Nicole Lambert, creator of *Les Triplés*, will be at the Trouville-sur-Mer Tourist Office on 19 July from 11.00 am to 1.00 pm for a book-signing session. Books will be on sale at the venue.

L’événement Séance dédicace avec Nicole Lambert Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville