Rencontre-dédicace avec La Trouvillette Librairie L’Usage du Papier Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Rencontre-dédicace avec La Trouvillette

Librairie L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dédicace autour de La Trouvillette, personnage emblématique né du street art trouvillais, dimanche 19 juillet à partir de 11 h, librairie L’Usage du Papier, Trouville-sur-Mer.

La librairie L’Usage du Papier accueille une séance de dédicace autour de La Trouvillette, personnage emblématique né en 2019 sous le pinceau de l’artiste Souen Le Van. Premier personnage de la galaxie des Femmes Capitaines , cette figure de femme capitaine est apparue à l’origine sur les murs de Trouville-sur-Mer, dans l’esprit du street art, avant de s’inviter peu à peu dans le quotidien à travers dessins, tirages d’art, papeterie, albums jeunesse et objets du quotidien.

Reconnaissable entre toutes par ses lignes épurées au pinceau noir sur blanc, La Trouvillette raconte, à chaque trait, une histoire mêlant humour, douceur et imaginaire maritime. Autour d’elle gravitent d’autres figures de cet univers poétique, comme La Paimpolette, Matelot Rizon, Le Krakorn ou Diegoeland.

Une occasion de rencontrer l’univers de cette artiste trouvillaise et de repartir avec une création dédicacée, empreinte de l’âme du bord de mer.

Infos pratiques

– Date dimanche 19 juillet 2026

– Horaires à partir de 11 h

– Lieu librairie L’Usage du Papier, 76 rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer

– Intervenante La Trouvillette (Souen Le Van) .

Librairie L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 63 37 lusagedupapier@gmail.com

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English : Rencontre-dédicace avec La Trouvillette

A book signing event featuring La Trouvillette, an iconic character born out of Trouville’s street art scene, on Sunday 19 July from 11.00 am at L’Usage du Papier bookshop, Trouville-sur-Mer.

L’événement Rencontre-dédicace avec La Trouvillette Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Trouville