Initiations et tournois d’échecs — Nomad’Échecs Club Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer

mardi 4 août 2026 · Établissement de la Plage et de la Mer · Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Initiations et tournois d’échecs — Nomad’Échecs Club

Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-05 13:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Trouville-sur-Mer accueille les 4 et 5 août des initiations et tournois d’échecs en plein air sur la plage, face à l’établissement de la plage et de la mer. Gratuit et ouvert à tous découverte le matin, compétitions l’après-midi.

Le temps d’une journée, la plage de Trouville-sur-Mer se transforme en terrain de jeu stratégique. Les mardi 4 et mercredi 5 août, l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer, en partenariat avec le Nomad’Échecs Club, propose initiations et tournois en plein air, face à l’établissement de la plage et de la mer, ouverts à tous — débutants comme joueurs confirmés.

La matinée, de 10 h à 13 h, est consacrée à la découverte des échecs pour ceux qui souhaitent apprendre les bases ou perfectionner leur jeu. L’après-midi, de 14 h à 17 h, place aux tournois. L’accès est gratuit, dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques

– Dates mardi 4 et mercredi 5 août

– Lieu sur la plage, face à l’établissement de la plage et de la mer, Trouville-sur-Mer

– Horaires 10 h 13 h (initiations) — 14 h 17 h (tournois)

– Organisateurs Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer, en partenariat avec le Nomad’Échecs Club

– Entrée gratuite, ouverte à tous — places limitées à 40 (nombre de places restreint pour les tournois)

– Renseignements et inscriptions 06 67 25 07 12 .

Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 67 25 07 12

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English : Initiations et tournois d’échecs — Nomad’Échecs Club

On 4 and 5 August, Trouville-sur-Mer is hosting open-air chess initiations and tournaments on the beach, opposite the beach and sea establishment. Free and open to all: discovery in the morning, competitions in the afternoon.

L’événement Initiations et tournois d’échecs — Nomad’Échecs Club Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville