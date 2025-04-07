Fantômes dans la rue — Lecture musicale — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Fantômes dans la rue — Lecture musicale — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Du 18 juillet au 20 août 2026, les 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie célèbrent l’altérité à travers près de 130 rendez-vous mêlant littérature, théâtre, musique, danse et cinéma dans 32 villes et villages, avec une programmation pour tous les âges.

Le vendredi 7 août à 21 h, les Cures Marines accueillent une création qui pose un regard singulier sur les invisibles du quotidien. Exclus, errants, fugueuses, immigrés sans racines, passants désemparés ces silhouettes que l’on croise sans vraiment les voir sont au cœur de Fantômes dans la rue, une lecture musicale tirée du recueil Avers Des nouvelles des indésirables de J.M.G. Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008.

Le texte, saisi à hauteur de caméra de surveillance — cette sentinelle immobile des villes — capte des instantanés d’humanité dans les transports parisiens, avec une précision et une tendresse qui rendent soudainement visibles ceux que le regard ordinaire ne retient pas. Matthieu Marie, acteur et metteur en scène, porte cette lecture avec la Compagnie Mémoire Monde. À ses côtés, Mahdokht Karampour accompagne au santour — une cithare iranienne à cordes frappées — dont les sonorités viennent envelopper les mots d’une atmosphère à la fois grave et lumineuse. Une soirée de création, dans une jauge de 80 places.

Infos pratiques

– Date vendredi 7 août à 21 h

– Lieu Les Cures Marines, Trouville-sur-Mer

– Tarif 16 € — Pass Festival Intégral 320 € (nominatif, valable pour tous les spectacles)

– Jauge limitée 80 places

– Réservation indispensable rencontresdete.fr ou à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

– Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf annulation de la part des organisateurs .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Fantômes dans la rue — Lecture musicale — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

From 18 July to 20 August 2026, the 25th Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie will be celebrating otherness through almost 130 events combining literature, theatre, music, dance and cinema in 32 towns and villages, with a programme for all ages.

L’événement Fantômes dans la rue — Lecture musicale — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville