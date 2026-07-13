Héloïse Cuny expose à La MarbRErie La MarbRErie Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Héloïse Cuny expose à La MarbRErie

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-08

La MarbRErie accueille l’exposition d’Héloïse Cuny, peintre animalière connue pour sa technique de peinture aux doigts. Vernissage le 8 août à 18 h, exposition visible jusqu’au 16 août 2026.

Originaire des Vosges, Héloïse Cuny s’est fait connaître par une technique bien à elle la peinture aux doigts, sans pinceau ni crayon, qu’elle utilise pour représenter le cheval sans intermédiaire entre l’animal et son geste. Cette approche donne à ses toiles une expressivité et un mouvement particuliers, où l’on retrouve toute la force et l’énergie des équidés qu’elle peint. La galerie La MarbRErie accueille une nouvelle exposition consacrée à cette artiste, dont le travail explore le lien subtil entre le cavalier et sa monture.

Le vernissage sera l’occasion de découvrir l’ensemble des œuvres présentées et, peut-être, d’assister à l’un des moments de peinture en direct dont l’artiste a l’habitude.

Infos pratiques

– Date du samedi 8 au dimanche 16 août 2026

– Vernissage samedi 8 août à 18 h

– Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 19 h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h (autres créneaux sur rendez-vous selon programmation)

– Lieu La MarbRErie Galerie d’Art, 119, rue Général de Gaulle, Trouville-sur-Mer

– Contact 06 74 79 66 71 / 06 37 20 07 33 .

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Héloïse Cuny expose à La MarbRErie

La MarbRErie is hosting an exhibition by Héloïse Cuny, an animal painter known for her finger-painting technique. The opening is on 8 August at 6 pm; the exhibition runs until 16 August 2026.

L’événement Héloïse Cuny expose à La MarbRErie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Trouville