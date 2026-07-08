Exposition sur Les Planches L’histoire de la Villa Montebello Promenade Savignac Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Exposition sur Les Planches L’histoire de la Villa Montebello

Promenade Savignac Plage de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-08-08

Sur la promenade des Planches, une exposition en plein air raconte en dix photographies l’histoire de la Villa Montebello, joyau balnéaire construit en 1865. Accès libre et gratuit, du 8 août au 1er novembre 2026.

Le long de la promenade des Planches, une exposition photographique en plein air invite le public à (re)découvrir, du 8 août au 1er novembre 2026, l’histoire de la Villa Montebello.

Construite en 1865 par l’architecte Celinski de Zaremba pour la marquise de Montebello, la villa s’impose rapidement comme l’une des plus remarquables de la station, au point d’être surnommée le Château . Véritable modèle de villa balnéaire par sa conception, elle abrite aujourd’hui le musée municipal, musée d’art et d’histoire balnéaire. Son histoire se raconte ici en dix photographies, à ciel ouvert, au fil de la promenade.

Infos pratiques

– Dates du 8 août au 1er novembre 2026

– Lieu promenade des Planches, Trouville-sur-Mer

– Horaires accès libre, en extérieur .

Promenade Savignac Plage de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Exposition sur Les Planches L’histoire de la Villa Montebello

On the Promenade des Planches, an open-air exhibition tells the story of Villa Montebello a seaside gem built in 1865 through ten photographs. Free admission, from 8 August to 1 November 2026.

L’événement Exposition sur Les Planches L’histoire de la Villa Montebello Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville