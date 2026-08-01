Musique de chambre à la Villa La Sablonnière Villa La Sablonnière Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Musique de chambre à la Villa La Sablonnière

Villa La Sablonnière 1 Rue Croix Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-19

Quatre concerts de musique de chambre à la Villa La Sablonnière les 18 et 19 août 2026, à 18 h 30 et 21 h Schubert, Mendelssohn, Schumann, Dvořák. Entrée libre, chapeau pour les musiciens. Réservation 06 10 36 65 98.

Face à la mer, la Villa La Sablonnière accueille quatre rendez-vous de musique de chambre les mardi 18 et mercredi 19 août 2026, à raison de deux séances quotidiennes, à 18 h 30 et à 21 h.

Le mardi 18 août, le programme met à l’honneur Schubert avec son Trio pour piano et cordes n° 2 op. 100, puis Mendelssohn et son Quatuor à cordes op. 80. Le mercredi 19 août, place à Schumann et son Quatuor avec piano op. 47, suivi du Quintette avec piano op. 81 de Dvořák.

Ces concerts réunissent la pianiste Lucie Seillet, les violonistes Pierre-Olivier Queyras et Adèle Winckler, l’altiste Irénée Krumenacker et la violoncelliste Aurore Dassesse.

Une invitation à la musique de chambre en plein cœur de l’été, dans le cadre singulier de la Villa La Sablonnière, sur la plage, face aux tennis.

Infos pratiques

– Dates mardi 18 et mercredi 19 août 2026

– Horaires deux séances par jour, à 18 h 30 et 21 h

– Lieu Villa La Sablonnière, 1 rue Croix, Trouville-sur-Mer (sur la plage, face aux tennis)

– Tarif entrée libre dans la limite des places disponibles, participation libre au chapeau

– Réservation 06 10 36 65 98 .

Villa La Sablonnière 1 Rue Croix Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 10 36 65 98

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English : Musique de chambre à la Villa La Sablonnière

Four chamber music concerts at Villa La Sablonnière on 18 and 19 August 2026, at 6.30 pm and 9 pm: Schubert, Mendelssohn, Schumann, Dvořák. Free admission; donations welcome for the musicians. Bookings: 06 10 36 65 98.

L’événement Musique de chambre à la Villa La Sablonnière Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Trouville