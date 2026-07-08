Conférence — Charles Pécrus — Anne-Marie Bergeret Salle Polyvalente de l’école René Coty Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Conférence — Charles Pécrus — Anne-Marie Bergeret

Salle Polyvalente de l’école René Coty 4 Rue Sir Bertrand Russell Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Le lundi 17 août à 17h, à la salle polyvalente de l’école René Coty à Trouville-sur-Mer, une conférence est consacrée à Charles Pécrus (1826-1907), peintre de la Côte Fleurie. Anne-Marie Bergeret y présente son œuvre liée à la mer et aux plages. Entrée libre réserv.

Le lundi 17 août à 17 h, la Salle Polyvalente de l’école René Coty accueille une conférence consacrée à Charles Pécrus (1826-1907), peintre dont l’œuvre est intimement liée à Trouville-sur-Mer et à la Côte Fleurie. Anne-Marie Bergeret propose un éclairage sur ce peintre de la mer et des scènes de plage, figure attachante de la peinture normande du XIXe siècle. Entrée libre sur réservation.

Infos pratiques

– Date lundi 17 août à 17 h

– Lieu Salle Polyvalente de l’école René Coty, 4 rue Sir-Bertrand-Russell, Trouville-sur-Mer

– Entrée gratuite — réservation obligatoire trouville.fr/museevillamontebello/reservations .

Salle Polyvalente de l’école René Coty 4 Rue Sir Bertrand Russell Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Conférence — Charles Pécrus — Anne-Marie Bergeret

On Monday 17 August at 5pm, in the multi-purpose room of the René Coty school in Trouville-sur-Mer, a lecture will be devoted to Charles Pécrus (1826-1907), painter of the Côte Fleurie. Anne-Marie Bergeret will be presenting his work relating to the sea and beaches. Admission free.

L’événement Conférence — Charles Pécrus — Anne-Marie Bergeret Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville