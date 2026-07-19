Maïtena Barret expose à La MarbRErie La MarbRErie Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Maïtena Barret expose à La MarbRErie

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-04

La MarbRErie accueille l’exposition d’Héloïse Cuny, peintre animalière connue pour sa technique de peinture aux doigts. Vernissage le 8 août à 18 h, exposition visible jusqu’au 16 août 2026.

Peintre portraitiste, Maïtena Barret porte un regard complice sur ses contemporains, mêlant réalisme pictural et métaphore animalière pour interroger les questions qui traversent notre époque. À travers des personnages habités, souvent issus du monde artistique qu’elle côtoie au quotidien, elle cherche à faire percevoir au spectateur la personnalité et la singularité de chaque sujet peint. La galerie La MarbRErie accueille une nouvelle exposition consacrée à cette artiste, dont le travail se déploie entre Paris, Madrid et Marseille.

Le vernissage sera l’occasion de découvrir l’ensemble des œuvres présentées et de rencontrer l’artiste.

Infos pratiques

– Date du vendredi 4 au dimanche 13 septembre 2026

– Vernissage vendredi 4 septembre à 18 h

– Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 19 h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h (autres créneaux sur rendez-vous selon programmation)

– Lieu La MarbRErie Galerie d’Art, 119, rue Général de Gaulle, Trouville-sur-Mer

– Contact 06 74 79 66 71 / 06 37 20 07 33 .

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Maïtena Barret expose à La MarbRErie

La MarbRErie is hosting an exhibition by Héloïse Cuny, an animal painter known for her finger-painting technique. The opening is on 8 August at 6 pm; the exhibition runs until 16 August 2026.

L’événement Maïtena Barret expose à La MarbRErie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Trouville