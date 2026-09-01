Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre Promenade des Planches Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre

Promenade des Planches Club de plongée (entrée de plage) Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 09:30:00

fin : 2026-12-01 11:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24 2026-12-01 2026-12-08 2026-12-15 2026-12-22 2026-12-29

Envie de faire un geste concret pour l’environnement, la mer et la biodiversité ? Rejoignez les chantiers de nettoyage de la plage, ouverts à tous.

Tous les mardis de 9h0 à 11h0, participez à cette action citoyenne simple et utile.

Et si vous commenciez la journée par un bon bol d’air marin… et un coup de main pour la planète ?

Rejoignez les chantiers de nettoyage organisés sur la plage de Trouville-sur-Mer, encadrés par un bénévole de l’association Côte Fleurie Propre. Ouverts à tous, ces rendez-vous hebdomadaires permettent de ramasser les déchets tout en agissant concrètement pour la mer, la biodiversité et la beauté de notre littoral.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération Rivage Propre, qui encourage la mobilisation citoyenne pour préserver notre environnement. Un petit geste… pour un grand effet sur notre plage !

Tous les mardis de 9h30 à 11h30 – Toute l’année

Rendez-vous devant le club de plongée

Pinces en bambou (fabriquées par l’association) et sacs fournis

Les enfants sont les bienvenus mais doivent être accompagnés d’un adulte

Mail : cotefleuriepropre@gmail.com .

Promenade des Planches Club de plongée (entrée de plage) Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie cotefleuriepropre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre

Want to do something concrete for the environment, the sea and biodiversity? Join our beach clean-up projects, open to all.

Every Tuesday from 9.30am to 11.30am, take part in this simple and useful citizen action.

L’événement Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville