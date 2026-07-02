Don Juan Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Don Juan

Mardi 1er décembre 2026 à partir de 20h.

Mercredi 2 décembre 2026 à partir de 19h.

Du jeudi 3 au vendredi 4 décembre 2026 à partir de 20h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 19:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-01 2026-12-02 2026-12-03

Don Juan, une femme ? La blague ! Et pourtant, remastérisé par Philippe Car et Valérie Bournet, le classique de Molière est plus que jamais d’actualité. Predator sort de ce corps !

Elle a voulu être Don Juan pour voir ce que ça fait, pour essayer de comprendre… Mais en 2026, c’est une tout autre histoire on ne joue plus les séducteurs flamboyants, on se glisse sournoisement dans la peau d’un prédateur.





C’est ce que fait avec brio Valérie Bournet, dont la truculente faconde nous la rendrait presque sympathique au point d’en oublier la démoniaque perversité. Avec ses décors manipulés en direct, ses costumes baroques, ses masques carnavalesques et sa musique techno-classique, le Don Juan de Philippe Car nous plonge dans un tourbillon fantasmagorique hors du temps.





Que le diable nous emporte !





Conception du spectacle Valérie Bournet, Philippe Car

Adaptation et écriture Yves Fravega, Philippe Car, principalement d’après Molière

Mise en scène et scénographie Philippe Car

Avec Valérie Bournet, Nicolas Delorme, Susanna Martini, Ivan Bougnoux, Lucien Duntze .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Don Juan, a woman? What a joke! And yet, in this new adaptation by Philippe Car and Valérie Bournet, Molière’s classic is more relevant than ever. Predator, get out of this body!

L’événement Don Juan Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille