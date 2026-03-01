Don Quichotte et Sancho Pansa ou La vérité est dans l’illusion Les Reflets du Cinéma Petit Théâtre

8 Rue Jean Macé Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 14:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre des Reflets du cinéma Hispanique

Adaptation au théâtre pour une actrice et un acteur de l’œuvre de Miguel de Cervantès.

Il y a 410 ans nous quittait MIGUEL CERVANTÈS et en même temps, une vie éternelle commençait pour son personnage le plus connu l’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.

Adapter au théâtre l’un des plus célèbres duo de la littérature Sancho Pansa et Don Quichotte est l’occasion de nous interroger avec Cervantès les personnages de romans, de théâtre ou de cinéma sont-ils vérités incarnées ou illusions?

Voir ce qu’on croit et a? croire ce qu’on voit !

Qui est fou, qui ne l’est pas ?

Voilà les défis que nous lance Cervantès à travers ses personnages de Don Quichotte et Sancho Pansa.

•L’Avant-Scène, Laval .

8 Rue Jean Macé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

As part of the Reflets du cinéma Hispanique festival

L’événement Don Quichotte et Sancho Pansa ou La vérité est dans l’illusion Les Reflets du Cinéma Petit Théâtre Laval a été mis à jour le 2026-02-26 par LAVAL TOURISME