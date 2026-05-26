Donzère Sous Terre initiation à la spéléologie Site de la Baume des anges Donzère

Donzère

Donzère Sous Terre initiation à la spéléologie

Site de la Baume des anges Pont de Robinet Donzère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

/personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez le monde souterrain à l’occasion du Canyonisme avec le Montélimar Archéo Spéléo Club !

Nous vous donnons rendez-vous sur le site pour une journée d’initiation et de découverte de la spéléo, accessible aux curieux comme aux amateurs d’aventure.

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Site de la Baume des anges Pont de Robinet Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 13 06 40 contact@masc-speleo.com

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English :

Discover the underground world with the Montélimar Archéo Spéléo Club!

We look forward to seeing you on site for a day of caving initiation and discovery, open to the curious and the adventurous alike.

L’événement Donzère Sous Terre initiation à la spéléologie Donzère a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence