Donzère Sous Terre initiation à la spéléologie Site de la Baume des anges Donzère
Donzère Sous Terre initiation à la spéléologie Site de la Baume des anges Donzère samedi 27 juin 2026.
Donzère
Donzère Sous Terre initiation à la spéléologie
Site de la Baume des anges Pont de Robinet Donzère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
/personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Découvrez le monde souterrain à l’occasion du Canyonisme avec le Montélimar Archéo Spéléo Club !
Nous vous donnons rendez-vous sur le site pour une journée d’initiation et de découverte de la spéléo, accessible aux curieux comme aux amateurs d’aventure.
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Site de la Baume des anges Pont de Robinet Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 13 06 40 contact@masc-speleo.com
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English :
Discover the underground world with the Montélimar Archéo Spéléo Club!
We look forward to seeing you on site for a day of caving initiation and discovery, open to the curious and the adventurous alike.
L’événement Donzère Sous Terre initiation à la spéléologie Donzère a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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