Les guinguettes de la place Faustine Donzère
Les guinguettes de la place Faustine Donzère mercredi 1 juillet 2026.
Donzère
Les guinguettes de la place Faustine
Place du Champ de Mars Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Chaque mercredi dès 19 h, habitants et visiteurs sont invités à se retrouver autour de la musique, de la danse et de la bonne humeur. Une dizaine de foodtrucks seront présents pour régaler petits et grands, que ce soit en famille ou entre amis.
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Place du Champ de Mars Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30
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English :
Every Wednesday starting at 7 p.m., residents and visitors are invited to come together for music, dancing, and good cheer. About ten food trucks will be on hand to treat young and old alike, whether you’re with family or friends.
L’événement Les guinguettes de la place Faustine Donzère a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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