Dordogne Espace Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Dordogne

Vendredi 11 décembre 2026 de 20h à 23h. Espace Hypérion 2 bis avenue du Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 23:00:00

Date(s) :

2026-12-11

L’espace musical Hyperioin accueille un concert de Dordogne, gratuit sur réservation

Math rock instrumental





Après avoir passé les premières années de vie du groupe à quelques expérimentations autour du math et prog rock, Dordogne a davantage trouvé son son dans un répertoire invitant à la danse, en assumant plus ouvertement l’influence des musiques traditionnelles qui a réunit ses musiciens.

Dordogne se réclame d’une musique sonnante et trébuchante, suscitant les allers-retours des auditeurs entre têtes et jambes.





À travers des textures sonores électriques, des lignes de basses déroutantes et des mélodies singulières, son univers se veut complexe, exigeant mais abordable. Quatre ans après le premier album du groupe La Dronne, Dordogne sort son nouvel album intitulé “La Duche” sous le label Pince-Oreilles. .

Espace Hypérion 2 bis avenue du Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr

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English :

The Hyperioin music venue is hosting a concert by Dordogne; admission is free with a reservation

L’événement Dordogne Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille