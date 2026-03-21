Dordogne Espace Hypérion Marseille 4e Arrondissement
vendredi 11 décembre 2026 · Espace Hypérion · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Dordogne
Vendredi 11 décembre 2026 de 20h à 23h. Espace Hypérion 2 bis avenue du Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 23:00:00
Date(s) :
2026-12-11
L’espace musical Hyperioin accueille un concert de Dordogne, gratuit sur réservation
Math rock instrumental
Après avoir passé les premières années de vie du groupe à quelques expérimentations autour du math et prog rock, Dordogne a davantage trouvé son son dans un répertoire invitant à la danse, en assumant plus ouvertement l’influence des musiques traditionnelles qui a réunit ses musiciens.
Dordogne se réclame d’une musique sonnante et trébuchante, suscitant les allers-retours des auditeurs entre têtes et jambes.
À travers des textures sonores électriques, des lignes de basses déroutantes et des mélodies singulières, son univers se veut complexe, exigeant mais abordable. Quatre ans après le premier album du groupe La Dronne, Dordogne sort son nouvel album intitulé “La Duche” sous le label Pince-Oreilles. .
Espace Hypérion 2 bis avenue du Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr
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English :
The Hyperioin music venue is hosting a concert by Dordogne; admission is free with a reservation
L’événement Dordogne Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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