Que cachent les noms des plantes ? Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Que cachent les noms des plantes ?

Mercredi 9 septembre 2026.

À 18h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Rendez-vous au Muséum, pour la conférence Que cachent les noms des plantes ? .

Après une brève plongée dans l’histoire botanique, cette conférence vous invite à explorer l’origine des noms français, scientifiques et vernaculaires des plantes. Comment se sont-ils formés ? Depuis combien de siècles les utilisons-nous ? Que signifient-ils réellement ?



Égyptien, latin, grec, celte et autres langues parfois oubliées se mêlent et se croisent pour révéler les subtilités morphologiques, ethnologiques ou médicinales dissimulées derrière les plantes venues d’ici et d’ailleurs.

Les noms des plantes sont à l’image des abysses vastes, mystérieux, riches d’enseignements sur le monde végétal. Ils constituent une porte d’entrée privilégiée, intimement liée à l’histoire humaine.



Par Anne Merry, Conférencière et Guide Botanique

Conférence proposée par La Société Linnéenne de Provence



• Gratuit

• Réservation conseillée à partir du 3 août museum-publics@marseille.fr (merci de préciser, lors de votre demande de réservation le nombre de places maximum 3 -, votre numéro de téléphone et votre code postal) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Museum for the lecture What Do Plant Names Hide?

L’événement Que cachent les noms des plantes ? Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Ville de Marseille