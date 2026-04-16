Dor’Lot Emerveille Neufs jours pour (re) tomber amoureux du Lot Rocamadour
Dor’Lot Emerveille Neufs jours pour (re) tomber amoureux du Lot Rocamadour samedi 18 avril 2026.
Rocamadour
Dor’Lot Emerveille Neufs jours pour (re) tomber amoureux du Lot
Rocamadour Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-18
Pendant neufs jours, le Lot vous ouvre grand ses portes !
Les professionnels du tourisme du territoire se mobilisent pour proposer des offres tarifaires et des animations spéciales
Pendant 9 jours, profitez de nombreux bons plans proposés par des
grottes, châteaux, parcs animaliers, petits trains, croisières, canoë, accrobranche, golf, fermes, domaines viticoles, restaurants, campings, hôtels, villages vacances…
Plus de 60 établissements se réunissent ainsi autour d’une même envie
vous faire (re)tomber amoureux du Lot
Au programme
des tarifs avantageux réductions, gratuités, tarifs préférentiels…
des avantages offerts cadeau de bienvenue, apéritif ou café offert au restaurant…
des animations et visites spéciales pour vivre des expériences uniques
De quoi ravir petits et grands, pour tous les budgets, aux quatre coins du territoire
L’occasion parfaite de ralentir… et de s’émerveiller
Pendant neufs jours, le Lot vous ouvre grand ses portes !
Les professionnels du tourisme du territoire se mobilisent pour proposer des offres tarifaires et des animations spéciales
Pendant 9 jours, profitez de nombreux bons plans proposés par des
grottes, châteaux, parcs animaliers, petits trains, croisières, canoë, accrobranche, golf, fermes, domaines viticoles, restaurants, campings, hôtels, villages vacances…
Plus de 60 établissements se réunissent ainsi autour d’une même envie
vous faire (re)tomber amoureux du Lot
Au programme
des tarifs avantageux réductions, gratuités, tarifs préférentiels…
des avantages offerts cadeau de bienvenue, apéritif ou café offert au restaurant…
des animations et visites spéciales pour vivre des expériences uniques
De quoi ravir petits et grands, pour tous les budgets, aux quatre coins du territoire
L’occasion parfaite de ralentir… et de s’émerveiller
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Rocamadour 46500 Lot Occitanie
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English :
For nine days, the Lot opens its doors wide to you!
The region’s tourism professionals are mobilizing to offer special rates and events
For 9 days, take advantage of numerous good deals offered by:
grottes, castles, animal parks, little trains, cruises, canoeing, accrobranche, golf, farms, wine estates, restaurants, campsites, hotels, vacation villages….
More than 60 establishments have come together to share a common goal..the program includes:
Advantageous rates: discounts, freebies, preferential rates…
Free benefits: welcome gift, complimentary aperitif or coffee at the restaurant…
special events and tours for unique experiences
Something to delight young and old, for all budgets, in every corner of the region
The perfect opportunity to slow down? and marvel
L’événement Dor’Lot Emerveille Neufs jours pour (re) tomber amoureux du Lot Rocamadour a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée de la Dordogne
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