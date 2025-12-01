Festival de Rocamadour Les Mardis de l’Orgue Thomas Ospital

Rocamadour Lot

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Thomas Ospital inaugure les Mardis de l’orgue , une série de cinq rendez-vous organisés dans le cadre des Rendez-vous en saison du Festival de Rocamadour, sur le Grand Orgue Jean Daldosso de la Basilique Saint-Sauveur

Thomas Ospital inaugure les Mardis de l’orgue , une série de cinq rendez-vous organisés dans le cadre des Rendez-vous en saison du Festival de Rocamadour, sur le Grand Orgue Jean Daldosso de la Basilique Saint-Sauveur. Lors de ce premier concert, il propose un programme consacré à Jean-Sébastien Bach, mêlant préludes, fugues, chorals et partita, offrant un panorama varié de l’art de l’orgue baroque

Originaire du Pays Basque, Thomas Ospital est titulaire du grand orgue de l’église Saint‑Eustache à Paris depuis 2015 et professeur d’orgue au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Concertiste reconnu en France et à l’international, il se distingue par sa maîtrise de l’interprétation et de l’improvisation, explorant aussi bien le répertoire classique que des projets de médiation et d’accompagnement de films muets .

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 82 92 67 40

English :

Thomas Ospital inaugurates Organ Tuesdays , a series of five events organized as part of the Rocamadour Festival’s Rendez-vous en saison, on the Grand Orgue Jean Daldosso in the Basilique Saint-Sauveur

L’événement Festival de Rocamadour Les Mardis de l’Orgue Thomas Ospital Rocamadour a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Vallée de la Dordogne