Circuit entre Ouysse et Alzou Rocamadour Lot

Circuit entre Ouysse et Alzou

Circuit entre Ouysse et Alzou 46500 Rocamadour Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 7400.0 Tarif :

Au départ du gouffre de Cabouy, les vallées de l’Ouysse et de l’Alzou recèlent un ensemble minéral exceptionnel

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the outskirts of the Cabouy chasm, the Ouysse and Alzou valleys are home to an exceptional mining complex

Deutsch :

Neben der Schlucht von Cabouy sind die Täler der Ouysse und der Alzou mit einem außergewöhnlichen Bergwerkskomplex ausgestattet

Italiano :

Lontano dalla voragine di Cabouy, le valli dell’Ouysse e dell’Alzou ospitano un gruppo eccezionale di miniere

Español :

Lejos de la sima de Cabouy, los valles de Ouysse y Alzou albergan un conjunto excepcional de minas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot