Circuit entre Ouysse et Alzou Rocamadour Lot
Circuit entre Ouysse et Alzou Rocamadour Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit entre Ouysse et Alzou
Circuit entre Ouysse et Alzou 46500 Rocamadour Lot Occitanie
Durée : 150 Distance : 7400.0 Tarif :
Au départ du gouffre de Cabouy, les vallées de l’Ouysse et de l’Alzou recèlent un ensemble minéral exceptionnel
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the outskirts of the Cabouy chasm, the Ouysse and Alzou valleys are home to an exceptional mining complex
Deutsch :
Neben der Schlucht von Cabouy sind die Täler der Ouysse und der Alzou mit einem außergewöhnlichen Bergwerkskomplex ausgestattet
Italiano :
Lontano dalla voragine di Cabouy, le valli dell’Ouysse e dell’Alzou ospitano un gruppo eccezionale di miniere
Español :
Lejos de la sima de Cabouy, los valles de Ouysse y Alzou albergan un conjunto excepcional de minas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot