Dornecy en fête Fête de la musique Place du Champ de foire Dornecy
Dornecy en fête Fête de la musique Place du Champ de foire Dornecy dimanche 21 juin 2026.
Dornecy
Dornecy en fête Fête de la musique
Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de la fête de la musique, l’association Dornecy en Fêtes présente
Miroir (Jazz et Swing) Vers 16h
Trio Jean-Claude Prigent (Rock’N’Roll, Blues, Country) vers 17h15
Feeling Good (Reprises de Funk, Soul, Chanson française, Pop, Rock, Blues, Rythm’blues) vers 18h30
Culcumber’s (Punk rock) Vers 19h45
Buvette, petite restauration, frites, planches, crêpes, gaufres .
Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 36 61 99
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English : Dornecy en fête Fête de la musique
L’événement Dornecy en fête Fête de la musique Dornecy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Clamecy Haut Nivernais