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Dornecy en fête Fête de la musique Place du Champ de foire Dornecy

Dornecy en fête Fête de la musique Place du Champ de foire Dornecy

Dornecy en fête Fête de la musique Place du Champ de foire Dornecy dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place du Champ de foire

Adresse : Champ de foire

Ville : 58530 Dornecy

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Dornecy

Dornecy en fête Fête de la musique

Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

A l’occasion de la fête de la musique, l’association Dornecy en Fêtes présente
Miroir (Jazz et Swing) Vers 16h
Trio Jean-Claude Prigent (Rock’N’Roll, Blues, Country) vers 17h15
Feeling Good (Reprises de Funk, Soul, Chanson française, Pop, Rock, Blues, Rythm’blues) vers 18h30
Culcumber’s (Punk rock) Vers 19h45
Buvette, petite restauration, frites, planches, crêpes, gaufres   .

Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 36 61 99 

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English : Dornecy en fête Fête de la musique

L’événement Dornecy en fête Fête de la musique Dornecy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Clamecy Haut Nivernais

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