Dornecy en fête Fête de la musique Place du Champ de foire Dornecy dimanche 21 juin 2026.

Dornecy

Dornecy en fête Fête de la musique

Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de la fête de la musique, l’association Dornecy en Fêtes présente

Miroir (Jazz et Swing) Vers 16h

Trio Jean-Claude Prigent (Rock’N’Roll, Blues, Country) vers 17h15

Feeling Good (Reprises de Funk, Soul, Chanson française, Pop, Rock, Blues, Rythm’blues) vers 18h30

Culcumber’s (Punk rock) Vers 19h45

Buvette, petite restauration, frites, planches, crêpes, gaufres .

Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 36 61 99

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English : Dornecy en fête Fête de la musique

L’événement Dornecy en fête Fête de la musique Dornecy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Clamecy Haut Nivernais