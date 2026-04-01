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Dorn’Lanta École de Dornes Dornes

Dorn’Lanta École de Dornes Dornes samedi 25 avril 2026.

Lieu : École de Dornes

Adresse : Place du 19 mars 1962

Ville : 58390 Dornes

Département : Nièvre

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 2 Par participant (équipe de 4 personnes).

Dornes

Dorn’Lanta

École de Dornes Place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Par participant (équipe de 4 personnes).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Organisé par les parents d’élèves des écoles de Dornes.
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École de Dornes Place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 37 20 89 

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English :

Organized by the parents of the Dornes schools.

L’événement Dorn’Lanta Dornes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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