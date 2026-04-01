Dorn’Lanta École de Dornes Dornes

Dornes

Dorn’Lanta

École de Dornes Place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Par participant (équipe de 4 personnes).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Organisé par les parents d’élèves des écoles de Dornes.

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École de Dornes Place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 37 20 89

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English :

Organized by the parents of the Dornes schools.

L’événement Dorn’Lanta Dornes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région